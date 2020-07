Economie eurozone krimpt ruim 12 procent door coronacrisis

De economie van de eurozone heeft in het tweede kwartaal een krimp laten zien van 12,1 procent in vergelijking met de voorgaande periode door de coronacrisis. Het gaat om veruit de scherpste daling sinds het begin van de metingen, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het cijfer, dat is gebaseerd op een voorlopige schatting, komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In het eerste kwartaal was al sprake van een neergang van de economie van het eurogebied van negentien landen met 3,6 procent.

De economie van de Europese Unie als geheel kromp met 11,9 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Ook dat was met afstand de grootste neergang die het statistiekbureau heeft vastgesteld.