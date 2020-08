Schaakrubriek: Week 31, 2020

Er waren natuurlijk al bepaalde ontwikkelingen in de richting van rapid, blitz en online, maar de coronacrisis heeft veel versneld. De gewone schaakclubs worden ook nog geconfronteerd met de protocollen van de gebouwen waarin ze spelen. Van sommige protocollen zakt je broek spontaan naar beneden, maar daarvoor moest je eigenlijk eerst een groene kaart halen bij de balie. En dan nog de anderhalve meter, promoveren wordt lastig.

De uitgevers van schaakboeken gaan ook mee in de digitale trends met hun e-books. Maar gelukkig (vind ik) verschijnen er ook nog papieren boeken, zoals bij uitgeverij New In Chess de volgende twee: Barsky. A Modern Guide to Checkmating Patterns (€ 24,95). Eigenlijk zou natuurlijk iedere partij met mat moete..

