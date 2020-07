Qbuzz: minder vraag betekent minder bussen en personeel

Qbuzz laat weten dat de diensten in 2020 niet worden aangepast. Dat is volgens Spijksma mogelijk gemaakt door de financiële ruimte die de overheid heeft geboden en het is met de opdrachtgevers afgesproken. Maar, “voor 2021 is de dienstregeling nog niet duidelijk”, zegt Spijksma.

Volgens vakbond CNV groeit bij werknemers in het openbaar vervoer de onrust over de gevolgen die de coronacrisis uiteindelijk zal hebben voor de werkgelegenheid. “Er maken veel minder reizigers gebruik van het openbaar vervoer. En tegelijkertijd zijn er steeds meer zwartrijders, bleek onlangs uit een steekproef”, zegt Job Marskamp, onderhandelaar van CNV Vakmensen. Volgens de vakbond kan het gevolg zijn dat vervoersbedrijven moeten gaan reorganiseren of zelfs failliet gaan.

Eerder al waarschuwing over banenverlies

Transdev, het moederbedrijf van ov-bedrijven als Connexxion en Hermes, waarschuwde eerder al voor banenverlies. In een brief aan werknemers schreef topman Pier Eringa dat door aanhoudend lage reizigersaantallen in het uiterste geval moet worden gesneden in het aantal diensten en banen.

CNV wil dat provincies, in hun rol als opdrachtgever, duidelijkheid geven aan de vervoersbedrijven. Zo krijgen ze voldoende perspectief om op de langere termijn de dienstregeling goed uit te kunnen voeren.