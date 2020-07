Ingelast Veiligheidsberaad over regionaal maatwerk corona

Het Veiligheidsberaad praat woensdag in Utrecht over mogelijk regionaal maatwerk tegen de verspreiding van het coronavirus. Het gaat om een “collegiale uitwisseling” van ideeën die de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s daarover hebben. Sommige veiligheidsregio’s willen dat de quarantaineregels worden aangescherpt. Het is nog niet bekend of het overleg woensdag tot concrete nieuwe maatregelen leidt, aldus een woordvoerster van het beraad dinsdag.