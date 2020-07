McDonald’s heeft coronadieptepunt gehad

Fastfoodketen McDonald’s had in het afgelopen kwartaal behoorlijk wat last van de coronamaatregelen die in veel landen golden. De vergelijkbare omzet kreeg dan ook een flinke klap. Tijdens het kwartaal was er wel herstel zichtbaar en eind juni was 96 procent van alle McDonald’s-vestigingen wereldwijd weer open, al gelden er mogelijk nog wel maatregelen waardoor de capaciteit beperkt is.

De vergelijkbare verkopen, waarbij McDonald’s naar de omzet kijkt van restaurants die de afgelopen dertien maanden open waren, kwamen bijna een kwart lager uit. In de Verenigde Staten was die neergang maar 8,7 procent. De grote hoeveelheid restaurants in de VS met een drive-thru en de recente inzet op bezorging van hamburgers zorgden ervoor dat McDonald’s in de thuismarkt relatief weinig schade opliep.

Uit de cijfers blijkt ook dat het dieptepunt voor de hamburgerketen in april lag. In de VS zakten de vergelijkbare verkopen toen met bijna een vijfde, internationaal was dat twee derde minder. Twee maanden later was de neergang in de VS nog 2,3 procent en internationaal nog 18,4 procent.

De totale omzet van McDonald’s bedroeg in het tweede kwartaal 3,7 miljard dollar, waarvan 483,8 miljoen dollar aan winst overbleef. Vorig jaar werd in dezelfde periode een omzet van 5,4 miljard dollar geboekt met een winst van 1,5 miljard dollar.