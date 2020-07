Negatief Duits reisadvies voor Catalonië en andere regio’s

Het gaat niet om een officiële reiswaarschuwing. Berlijn komt met de adviezen kort nadat Groot-Brittannië maatregelen nam vanwege de uitbraken in Spanje. De Britse regering besloot zaterdagavond dat alle mensen die vanuit Spanje naar het Verenigd Koninkrijk komen veertien dagen in quarantaine moeten. De beslissing viel slecht in Madrid. Spanje noemt de maatregelen buiten proporties.

Het Duitse reisadvies is in Catalonië niet goed gevallen. “We gaan de beslissingen van andere landen niet evalueren maar we delen dit natuurlijk niet”, reageerde het ministerie van Buitenlandse Zaken van de regio Catalonië. “De Catalaanse regering is verantwoordelijk en we werken aan het beschermen van het leven en de gezondheid van de mensen die hier leven of ons bezoeken”.

Reiswaarschuwing

Duitsland had in maart, bij het begin van de corona-uitbraak in Europa, een reiswaarschuwing voor heel Spanje gegeven. Die werd op 21 juni ingetrokken toen het land de noodtoestand na 14 weken beëindigde.

Naast Catalonië raadt Berlijn ook reizen af naar de regio’s Aragón en Navarra ten westen van Catalonië. De chef van de regio Aragón noemt het negatieve reisadvies discriminerend. De regio heeft de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken gevraagd een officiële klacht in te dienen. Volgens Mayte Perez is het coronavirus in de meeste delen van Aragón onder controle en doet de toerismebranche er alles aan om de veiligheid van de gezondheid te waarborgen.