HEMA geeft ouders adoptiekinderen langer geboorteverlof

HEMA wil het geboorteverlof gelijktrekken voor werknemers in niet-traditionele gezinnen. Met het ‘bijzonder geboorteverlof’ gaat de winkelketen vier extra verlofweken geven aan stellen die nu wettelijk zes weken adoptieverlof krijgen.

Een moeder in een traditioneel gezin krijgt wettelijk tien weken verlof en een vader maximaal zes weken. Ouders die een kind adopteren, bijvoorbeeld in het geval van draagmoederschap, hebben in Nederland ook recht op zes weken adoptieverlof.

Wanneer een gezin bestaat uit bijvoorbeeld twee mannen, waarvan één de biologische vader is, hebben beide ouders zes weken geboorteverlof. Daardoor heeft een kind in het laatstgenoemde voorbeeld vier weken minder tijd om zich te hechten. HEMA trekt die hechtingsduur voor zogenoemde “roze gezinnen” gelijk, door een van de twee mannen vier weken betaald extra ‘bijzonder geboorteverlof’ te geven.

HEMA kondigt de nieuwe regeling aan in het kader van de Pride Week. Daarin wordt elk jaar aandacht gevraagd voor de rechten van lhbti’ers.