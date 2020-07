Ombudsmannen Koninkrijk willen praten met Rutte

De ombudsmannen van Nederland, Sint-Maarten en Curaçao willen praten met premier Mark Rutte over de problemen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met name de door Nederland gestelde eisen voor nieuwe steun in de coronacrisis baren de ombudsmannen zorgen. "De armoede is al groot en de coronacrisis heeft deze situatie schrijnender gemaakt. Vooral de verplichte verlaging van loonkosten voor overheidspersoneel zal onvermijdelijk meer lijden met zich meebrengen, vooral voor de meest kwetsbaren", schrijven de ombudsmannen in een brief aan de voorzitter van de Rijksministerraad.