Man die inreed op groep mensen in Berlijn vrijgelaten

Justitie in Berlijn heeft de man vrijgelaten die zondag inreed op een groep mensen in de wijk Charlottenburg. De 24-jarige bestuurder van de SUV was tijdens het incident onder invloed van alcohol, aldus Duitse media dinsdag. Uit eerste onderzoek kwam naar voren dat hij de macht over het stuur verloor doordat hij te hard reed.

De automobilist wordt niet meer verdacht van doodslag, zoals eerder bekend werd. Justitie vervolgt hem nu voor gevaarlijk rijden en het toebrengen van gevaarlijke verwondingen.

Door het incident op de Hardenbergplatz raakten zes mensen gewond. Drie van hen, allen daklozen, raakten ernstig gewond.