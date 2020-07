Gemiddeld aantal coronabesmettingen in België stijgt opnieuw

Het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen met het coronavirus in België is tussen 18 en 24 juli gestegen naar 311,4. In vergelijking met een week eerder is dat een stijging met 69 procent. Dat blijkt dinsdagochtend uit het coronadashboard van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano.

Het totaal aantal besmettingen in België staat op 66.428. Dat zijn er 402 meer dan maandag. Per 100.000 inwoners zijn 30,2 mensen besmet met het longvirus. Maandag waren dat er nog 26,9 per 100.000 inwoners. Het dodental staat op 9822.

Het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt vanwege het coronavirus is gestegen tot 221. Van hen liggen 52 mensen op de intensive care.

De meeste besmettingen zijn vastgesteld in Vlaanderen, vooral de provincie Antwerpen is zwaar getroffen. Daar zijn op dit moment 1028 actieve besmettingen, 975 daarvan zijn afgelopen week vastgesteld. De provincie besloot daarom maandagavond de coronaregels flink aan te scherpen en onder meer een avondklok in te stellen tussen 23.30 uur en 06.00 uur.