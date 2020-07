Grapperhaus wil de Kamerbankjes in voor het CDA

Justitieminister Ferd Grapperhaus wil op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van het CDA, mocht de partij dat ook willen. Ook een regeerperiode in de Kamerbankjes in plaats van het kabinet, vindt Grapperhaus geen probleem. Dat zegt hij tegen actualiteitenprogramma EenVandaag.

"De partij moet eerst maar eens een rapportcijfer geven over hoe ik het de afgelopen jaren gedaan heb", aldus de bewindsman. "Ik vind dat echt belangrijk. En als men zegt: je hebt het goed gedaan en we vinden ook echt dat jij in de verkiezingen en daarna voor ons een belangrijke rol kunt gaan vervullen, dan vind ik wel dat ik dat moet gaan doen."

Als het CDA opnieuw gaat regeren na de verkiezingen kan Grapperhaus mogelijk doorstromen naar het kabinet. Mocht het CDA tot de oppositie veroordeeld zijn, vindt Grapperhaus het geen probleem om in de Kamer te blijven. "Ik vind dat je er niet zo tegenaan moet kijken dat het een degradatie is."

Outsider

Dat hij als 'outsider' de politiek in kwam, zorgde ervoor dat de beginperiode van zijn ministerschap moeizaam verliep, zegt Grapperhaus. "De eerste maanden als minister had ik het echt moeilijk." Hij had moeite met de procedures, de debatten en het politieke spel. "Ik wist ook vaak niet eens wat de eerste de beste afkorting betekende in de codetaal die in Den Haag geldt."

Hij kreeg hulp van zorgminister Hugo de Jonge, die hem in die periode "heel goed" heeft gecoacht. Daarvan was Grapperhaus naar eigen zeggen onder de indruk. Hij sprak dan ook als een van de eerste CDA-prominenten zijn steun uit voor De Jonge, toen die zich kandideerde voor het lijsttrekkerschap van het CDA.