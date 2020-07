De goudprijs stijgt steeds verder. Dinsdag werd voor het eerst de 2000 dollar per troy ounce (31,1 gram) aangetikt. De afgelopen tijd maakt de goudprijs al een stevige opmars, omdat beleggers vanwege de onzekerheden rond het coronavirus naar veilige havens zoeken om in te investeren.

Investeringen in goud worden beschouwd als bescherming tegen waardeverminderingen van munteenheden. De prijs wordt ook geholpen door de wereldwijde economische stimuleringsmaatregelen vanwege de coronacrisis, zoals renteverlagingen. Ook de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten zorgen voor grotere interesse in edelmetalen. Zo zit ook bijvoorbeeld de zilverprijs flink in de lift.

Verder heeft de U.S Mint het volume van gouden en zilveren munten die het distribueert verkleind, omdat de productie door de coronapandemie onder druk staat. Dat blijkt uit documenten die persbureau Bloomberg in bezit heeft. Door maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op productielocaties zal de muntproductie waarschijnlijk de komende twaalf tot achttien maanden lager zijn. De faciliteit in New York is daardoor niet meer in staat om tegelijkertijd zilveren en gouden munten te slaan.

Het vorige recordniveau voor goud, van september 2011, werd maandag al gebroken.