FOX Sports en Ziggo verlengen samenwerking

Omdat door de coronamaatregelen de voetbalstadions nog niet volledig toegankelijk zijn voor het publiek is FOX Sports 1 vanaf 31 juli tot het einde van dit jaar gratis beschikbaar voor bijna alle Ziggo-klanten. “Hiermee willen we de clubs en de fans tegemoetkomen en er zo voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meegenieten van de Nederlandse competities wanneer deze starten,” aldus Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt van VodafoneZiggo.

Fox Sports zegt samen met de clubs zoveel mogelijk mensen het Nederlandse voetbal te willen laten beleven. “Al twaalf jaar leveren we zo een belangrijke bijdrage aan een Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie om trots op te zijn. Dat we daarbij de komende jaren ook met Ziggo blijven samenwerken, is geweldig nieuws voor alle voetballiefhebbers. Het Nederlandse clubvoetbal is hiermee breder beschikbaar dan ooit tevoren”, zegt directeur Frank Rutten van Fox Sports.