Bonaire laat geen passagiers uit Sint-Maarten meer toe

Bonaire heeft maandag besloten geen passagiers uit Sint-Maarten meer toe te laten tot in ieder geval 1 september. Op Sint-Maarten is het aantal coronabesmettingen fors gestegen in de afgelopen dagen en Bonaire wil geen risico lopen. Curaçao heeft afgelopen weekend al een negatief reisadvies afgegeven voor Sint-Maarten.

Op Bonaire mogen alleen passagiers uit Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland nog binnenkomen, zonder dat ze veertien dagen verplicht op eigen kosten in quarantaine moeten. Dit geldt ook voor mensen uit de zogenoemde bubble, die nu bestaat uit Aruba, Curaçao, Saba en Sint-Eustatius.