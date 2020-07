Trump probeert vrijgave van zijn belastingaangiften te voorkomen

De advocaten van de president hebben maandag (lokale tijd) een zaak aangespannen bij de rechtbank in New York om een ​​dagvaarding van justitie “ongeldig en niet-afdwingbaar” te verklaren. De dagvaarding zou “ongelooflijk uitgebreid” zijn. Bovendien zou die “met kwade bedoelingen” zijn uitgebracht en gelijk staan aan “intimidatie” van de president.

Trump was eerder voor het Amerikaanse Hooggerechtshof gedaagd in een juridisch geschil over de documenten die door aanklager Cyrus Vance waren opgevraagd bij zijn accountantsbedrijf Mazars. Het Hooggerechtshof oordeelde begin juli dat Trump, als president, niet vrijgesteld is van de verplichting om op verzoek bewijs te leveren in strafprocedures.

Daarbij verleende de rechtbank de officier van justitie van Manhattan in feite het recht om de financiële gegevens van Trump en zijn bedrijven bij zijn accountant Mazars in te zien. De details over hoe dat precies gebeurt moeten door een lagere rechtbank worden verduidelijkt. Trumps advocaten maken van deze mogelijkheid gebruik om nieuwe bezwaren in te dienen.

Het juridische team van Trump vroeg de rechtbank ook om het accountantsbedrijf te verbieden informatie openbaar te maken. Vance is van plan de belastinggegevens van Trump en zijn bedrijven over een periode van acht jaar te bekijken.

Het onderzoek gaat ook over vermeende betalingen die de ex-advocaat van Trump, Michael Cohen, zou hebben gedaan aan pornoster Stormy Daniels en Karen McDougal. Beide vrouwen beweren affaires met Trump te hebben gehad, wat hij ontkent. In tegenstelling tot de president vóór hem, is Trump fel gekant tegen openbaarmaking van zijn financiële en fiscale documenten. Critici vermoeden dat hij iets te verbergen heeft.