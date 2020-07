Geen carnaval in 2021 op Aruba

Aruba heeft besloten dat de voor volgend jaar geplande carnavalsvieringen in januari en februari niet doorgaan. Volgens de organisatie, na overleg met onder anderen de minister van Financiën, Economie en Cultuur, Xiomara Ruiz-Maduro, is het niet passend carnaval te vieren terwijl het nog onzeker is hoe de situatie rond het coronavirus zich gaat ontwikkelen.

Ook de slechte financiële situatie van het eiland is een reden om carnaval een jaar uit te stellen. Aruba wil nu in 2022 een grote viering houden. In juli volgend jaar wil men wel in kleinere vorm enkele carnavalsactiviteiten en een optocht houden, zodat de carnavalsgroepen toch iets van een inkomen kunnen hebben.

Op Curaçao hebben de carnavalsgroepen onlangs gezamenlijk bepaald dat wat hen betreft carnaval in 2021 gewoon kan doorgaan.