België perkt sociale contacten weer in

De Nationale Veiligheidsraad heeft dat volgens Belgische media maandag besloten na urenlang beraad. Dat werd ingelast vanwege de snelle stijging van het aantal besmettingen, met name in de provincie Antwerpen. Die had de toegestane “sociale bubbel” al verkleind naar tien personen.

Verder zou het aantal toegestane aanwezigen op evenementen worden gehalveerd. Dat mochten er 200 binnenshuis zijn en buiten 400. Dat zou oorspronkelijk vanaf 1 augustus worden verdubbeld, maar gaat nu terug naar respectievelijk 100 en 200. Het is een halvering geworden, naar 100 binnen en 200 buitenshuis.

In winkels en andere overdekte publieke ruimtes is een mondkapje al verplicht. Op drukke plekken buiten moet in veel gemeenten al een kapje worden gedragen. Wie naar buiten gaat, moet er een bij zich dragen, heeft de veiligheidsraad volgens dagblad de Standaard besloten.

Premier Sophie Wilmès geeft om 15.45 uur een persconferentie over de maatregelen.