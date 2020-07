Picasso's verwijderd na beschadiging door Breivik

Ondanks protesten is maandag begonnen met de verwijdering van twee door Pablo Picasso ontworpen kunstwerken op een muur van een Noors regeringsgebouw in Oslo. De werken waren beschadigd geraakt door de terreuraanslag van de extreemrechtse Anders Behring Breivik in 2011.

Het Y Block, een gebouwencomplex dat naar zijn vorm is genoemd, zal volgens plan worden afgebroken vanwege de schade die de explosieven hebben veroorzaakt.

Op de grijze cementmuren staan twee tekeningen van Picasso die zijn gezandstraald door de Noorse kunstenaar Carl Nesjar, die samenwerkte met de Spaanse meesterschilder.

De gevel aan de straatkant toont De vissermannen, drie mannen die een grote vangst op hun boot slepen. In de lobby is De zeemeeuw, de vleugels wijd gespreid, een vis verschalkend.

Maandag werden de werken met een gewicht van respectievelijk 250 en 60 ton in massieve metalen steunen gezet om te worden vervoerd en in de buurt te worden opgeslagen, aldus Statsbygg, de openbare instantie die belast is met het toezicht op de sloop.

Het plan is om de werken te integreren in een nieuw overheidsgebouw dat in 2025 klaar moet zijn.

Tegenstanders van het project, zowel in Noorwegen als in het buitenland, hebben zich de afgelopen jaren gemobiliseerd om het gebouw te redden en riepen op tot renovatie en behoud zoals gepland voor het aangrenzende gebouw, Block H.

In Block H waren de kantoren van de premier gevestigd, totdat Breivik er een busje met 950 kilo explosieven opblies. Daarna schoot hij 77 mensen dood op het eiland Utoya.