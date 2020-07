In twee jaar tijd dubbel zoveel zonnepanelen op Rotterdamse daken

Het aantal zonnepanelen in Rotterdam is in twee jaar tijd verdubbeld. Dat laat een analyse van onderzoeksbureau Sobolt in opdracht van de gemeente zien.

In 2018 lagen er nog circa 100.000 zonnepanelen op Rotterdamse daken, in 2020 zijn dat er ruim 200.000. De Rotterdamse wethouder Duurzaamheid Arno Bonte streeft naar meer dan een miljoen zonnepanelen binnen vijf jaar tijd. “De zonneprojecten schieten als paddenstoelen uit de grond, op schooldaken, sportkantines en bedrijventerreinen. In dit tempo is Rotterdam hard op weg om zonne-energiehoofdstad van Nederland te worden.” In het havengebied kwamen er het afgelopen jaar de meeste zonnepanelen bij, dat aantal groeide met 147 procent tot 41.540 stuks.

In 2019 sloten de Rotterdamse gemeente, bedrijven en organisaties het Rotterdams Klimaatakkoord. Hierin spraken zij af dat Rotterdam binnen tien jaar een klimaatneutrale stad moet zijn. Om dit te kunnen bereiken krijgen bedrijven bijvoorbeeld een gratis dakscan aangeboden om te beoordelen of hun gebouw geschikt is voor zonnepanelen en ondersteunt de gemeente scholen bij het realiseren van zonnedaken. Minderbedeelde inwoners van Rotterdam-Zuid krijgen van de gemeente op laagdrempelige wijze zonnepanelen beschikbaar gesteld.