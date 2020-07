Vietnam haalt toeristen weg uit Danang na drie besmettingen

De Vietnamese autoriteiten evacueren 80.000 toeristen, voornamelijk Vietnamezen, uit de kustplaats Danang. Aanleiding is de vaststelling van drie coronabesmettingen bij inwoners van de stad. Het zijn de eerste vastgestelde gevallen sinds april. De evacuatie wordt groots aangepakt met honderd vluchten per dag naar meer dan tien Vietnamese steden. De operatie duurt waarschijnlijk vier dagen.

Danang is een geliefd oord voor vakantievierende Vietnamezen. Behalve bezienswaardigheden in de stad zijn er pretparken en stranden die tot de mooiste ter wereld worden gerekend. Vietnam heeft van het begin af aan strenge maatregelen tegen de verspreiding van het uit het buurland China afkomstige virus genomen en er is veel getest op het virus. Er zijn in totaal slechts 420 besmettingen vastgesteld en geen enkele patiënt is overleden. Het land van 95 miljoen inwoners telt momenteel circa 55 mensen die het virus onder de leden hebben en het zijn geen ernstige gevallen.