Hongkong verscherpt coronamaatregelen

Hongkong kondigt maandag verdere beperkingen aan om een golf van nieuwe coronagevallen te beteugelen. Er komt een totaalverbod op dineren in restaurants en de inwoners zijn verplicht buitenshuis een mondkapje te dragen. De nieuwe regels worden vanaf woensdag van kracht, melden diverse media.

Dit is de eerste keer dat de stad dineren in restaurants volledig heeft verboden. Sinds eind januari zijn in Hongkong meer dan 2600 mensen besmet geraakt, van wie er negentien zijn overleden.