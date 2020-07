‘Teruggekeerde Noord-Koreaan niet besmet’

“De persoon is niet geregistreerd als Covid-19-patiënt en ook niet geclassificeerd als persoon die in contact is gekomen met viruspatiënten”, zei Yoon Tae-ho, een hoge gezondheidsfunctionaris, tijdens een persconferentie. Yoon zei dat er virustests zijn uitgevoerd bij twee mensen die nauw contact hadden met de overloper, en beiden bleken het longvirus niet onder de leden te hebben.

Het leger van Zuid-Korea maakt bekend dat de overloper over de grens van het westelijke grenseiland Gwanghwa is gezwommen nadat hij door een afvoer onder prikkeldraadhekken was gegaan om de Zuid-Koreaanse grenswachten te ontwijken.