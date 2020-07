Goudprijs stijgt naar recordhoogte

De goudprijs is maandag naar een recordhoogte van 1923,20 dollar per troy ounce (31,1 gram) gestegen. Daarmee is het record uit 2011 van 1921,17 dollar verbroken.

De goudprijs is sinds de uitbraak van het coronavirus flink gestegen en het recordniveau van september 2011 kwam in zicht. Vrijdag steeg de prijs tot meer dan 1900 dollar per troy ounce (31,1 gram). De stijging van de goudprijs heeft tal van oorzaken en psychologie is er een van, zeggen specialisten en analisten.

De afgelopen tijd maakt de goudprijs een stevige opmars, omdat beleggers vanwege de onzekerheden rond het coronavirus naar veilige havens zoeken om in te investeren. De prijs wordt ook geholpen door de wereldwijde economische stimuleringsmaatregelen, zoals renteverlagingen.

Investeringen in goud worden beschouwd als bescherming tegen waardeverminderingen van munteenheden. Ook de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten zorgen voor grotere interesse in edelmetalen. Zo zit ook bijvoorbeeld de zilverprijs flink in de lift.