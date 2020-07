Orkaan Douglas bedreigt Hawaï

Orkaan Douglas in de Stille Oceaan bedreigt de eilanden van de Amerikaanse staat Hawaï. Het Amerikaanse Nationale Orkaancentrum (NHC) heeft aangekondigd dat de cycloon zondag en in de nacht naar maandag met windsnelheden van 140 kilometer per uur over de eilanden raast of net aan ze voorbij gaat. Er worden hoge en potentieel vernietigende golven, zware regenval en gevaarlijke stormvloeden voorspeld.

Er zijn hulpgoederen geleverd aan het eiland Maui ter voorbereiding op de storm. De autoriteiten drongen er bij de inwoners op aan om thuis te blijven en de straten zoveel mogelijk te mijden. Het Rode Kruis in Hawaï zei dat het zich voorbereidde op de orkaan.

Hanna, de eerste orkaan van het seizoen dit jaar, bereikte zaterdag de Amerikaanse staat Texas. De orkaan van niveau één raakte de kust met windsnelheden tot 150 kilometer per uur, aldus het NHC. Daarna zwakte Hanna af tot een tropische storm. Het weerbureau verwacht dat de storm maandag zal oplossen.

Hanna bracht zware regenval met zich mee. CNN meldde dat in het zuiden van Texas de stroom in meer dan 250.000 huishoudens was uitgevallen. Een haven in de kustplaats Corpus Christi is beschadigd, meldde de lokale omroep KRIS.

De gouverneur van Texas, Greg Abbott, had voor tal van gebieden de noodtoestand uitgeroepen. De coronapandemie bemoeilijkt het werk van de hulpverleners tijdens de storm volgens Abbott, melden Amerikaanse media. “Deze uitdaging is gecompliceerd en wordt nog groter als je bedenkt dat de storm door een gebied in de staat gaat dat het hardst wordt geraakt door Covid-19.”

Volgens de Johns Hopkins University zijn in Texas meer dan 5000 mensen gestorven aan de gevolgen van het longvirus.