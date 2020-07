Meer dan 60 doden door geweld in Soedan

“Dit was een van de laatste in een reeks incidenten die de afgelopen week zijn gemeld, waarbij verschillende dorpen en huizen in brand zijn gestoken, markten en winkels zijn geplunderd en de infrastructuur is beschadigd”, aldus een verklaring van het VN-bureau voor humanitaire hulp in Khartoem.

De aanval vond zaterdag plaats in het dorp Masteri ten noorden van Beida, in Darfur, aldus het VN-bureau. Eerder op zondag zei de Soedanese premier Abdalla Hamdok dat hij veiligheidstroepen naar de getroffen regio zou sturen om “de burgers en het landbouwseizoen te beschermen”.

Zijn aankondiging kwam twee dagen nadat gewapende mannen in de regio minstens twintig burgers, waaronder kinderen, hadden gedood toen ze voor het eerst sinds jaren terugkeerden naar hun velden, de laatste in een reeks gewelddadige incidenten. “De escalatie van geweld in verschillende delen van de Darfur-regio leidt tot meer ontheemding, brengt het landbouwseizoen in gevaar, leidt tot verlies van levens en levensonderhoud en leidt tot groeiende humanitaire behoeften”, zeiden VN-functionarissen.