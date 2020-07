Amerikaanse regering wil nog strenger optreden in Portland

Na de wekenlange protesten in Portland in de staat Oregon heeft de Amerikaanse regering aangekondigd nog strenger te gaan optreden tegen gewelddadige demonstranten. Nieuwe maatregelen worden waarschijnlijk deze week getroffen. Dat zei de minister van Binnenlandse Veiligheid, Chad Wolf, zondag in een uitzending van Fox News. Volgens hem is het niet te tolereren dat federale veiligheidsagenten nacht na nacht worden aangevallen en verwond.

Het is Wolf een doorn in het oog dat het in Portland steeds weer uit de hand loopt. De stad is “zeker op bepaalde uren in de nacht volstrekt oncontroleerbaar”. Dat gold zaterdagnacht overigens nog meer voor het naburige Seattle in de staat Washington. Daar kwam het tot ongeregeldheden bij betogingen tegen racisme en politiegeweld. Er werd tientallen arrestaties verricht. Ook in onder meer Austin, New York, Oakland en Los Angeles gingen mensen de straat op.

Sinds de gewelddadige dood van de Afro-Amerikaan George Floyd door toedoen van een witte politieman is het op veel plaatsen in de VS onrustig. In Portland richt het protest zich bovendien op de federale troepen die president Donald Trump tegen de wil van de lokale overheid heeft ingezet om Amerikaanse gebouwen, zoals de rechtbank, te beschermen. Trump verwijt de Democratische stadsbestuurders dat ze geen vat krijgen op het geweld en de misdrijven ter plaatse.