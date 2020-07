Amerikaanse actrice Olivia de Havilland (104) overleden

De Amerikaanse actrice Olivia de Havilland is op 104-jarige leeftijd in Parijs overleden. Dat heeft onder meer de BBC zondag bekendgemaakt. De Havilland was een van de laatste sterren van de gouden Hollywood-generatie. Ze speelde in bijna vijftig films, waaronder in Gone with the Wind (1939). In de jaren 30 en 40 was Errol Flynn regelmatig haar tegenspeler.