Poetin en Zelenski bellen over conflicten in oosten Oekraïne

De presidenten van Rusland en Oekraïne, Vladimir Poetin en Volodimir Zelenski, hebben getelefoneerd over de conflicten in het oosten van Oekraïne. Beiden zeiden voorstander te zijn van een nieuw staakt-het-vuren dat maandag moet ingaan. Poetin klaagde dat het plan van Zelenski om dit jaar nog regionale verkiezingen te houden, in strijd is met de afspraken die eerder in Minsk (Wit-Rusland) zijn gemaakt om de strijd in Oost-Oekraïne te bezweren. Zelenski benadrukte dat Oekraïners die worden vastgehouden in Oost-Oekraïne, de Krim en in Rusland vrij moeten komen.