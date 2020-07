Kerk lokaal

kerkorde in coronatijd

Dominee en kerkrechtdeskundige Piet van den Heuvel schrijft in De Waarheidsvriend, het weekblad van de Gereformeerde Bond, over de invloed van het coronavirus op het kerkrecht. 'Hoe het in de kerk hoort toe te gaan, staat allemaal prachtig in de kerkorde. We hebben over de juiste formuleringen jarenlang een verwoede strijd geleverd. Maar een klein en onzichtbaar virus zorgde ervoor dat alles anders werd.' Corona zorgde er volgens Van den Heuvel niet voor dat de regels die er zijn, aan de kant werden gezet. 'Het gaat soms anders dan gewenst en geboden is. Dat is niets nieuws.' De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland kent een bepaling voor in noodsituaties. Die houdt in dat op zulke momenten van de kerkorde afwijkende maatregelen mogen worden genomen. In de Tweede Wereldoorlog gebeurde dat, toen het landelijke kerkbestuur zich uitsprak tegen de Jodenvervolging. 'Wat zou het mooi zijn als – net als in de oorlog – ook nu de verwarring zou leiden tot een hernieuwd doordenken van waar het op aankomt, van wat werkelijk essentieel is in ons leven als kerk en gemeente.'