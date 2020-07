Poetin gaat marine uitrusten met supersnelle wapens

De Russische president Vladimir Poetin heeft ter gelegenheid van de Marinedag in ziijn land aangekondigd dat oorlogsschepen worden uitgerust met de modernste hypersonische wapens. Met deze wapens, die uniek zijn in de wereld, worden de gevechtsmogelijkheden van de Russische zeemacht uitgebreid, zei Poetin zondag in Sint-Petersburg tijdens de vlootschouw.

Het ministerie van Defensie informeerde het Russische persbureau Interfax ook over succesvolle tests van de kruisraket Zirkon die special voor de marine is ontworpen. De hypersonische wapens bereiken met een snelheid van ongeveer 343 meter per seconde een veelvoud van de geluidssnelheid . Ze worden beschouwd als het wapen van de toekomst.

Ook zal verder worden gewerkt aan de nucleair aangedreven onderwatertorpedo Poseidon. De zeedrone is bedoeld om doelen aan de kust te vernietigen. De president zei verder dat alleen al dit jaar veertig nieuwe schepen in gebruik worden genomen bij de afzonderlijke vlooteenheden van het grootste land ter wereld.

Betrouwbaarheid

“Rusland heeft het grootste kustgebied ter wereld. De marine heeft Rusland driehonderd jaar lang op betrouwbare wijze beschermd”, zei Poetin op de dag die door zeelieden in het hele land wordt gevierd.

Ook in veel andere Russische kustplaatsen vierden de zeestrijdkrachten Marinedag met parades. In Syrië, waar Rusland aan de zijde van heerser Bashar al-Assad vecht, toonde het leger zijn kracht tijdens een wapenshow in de mediterrane haven van Tartous. Er werd ook munitie afgevuurd. In een door Defensie gepubliceerde video werden niet alleen oorlogsschepen, waaronder een onderzeeboot, maar ook aanvalshelikopters en -jets getoond.