‘Intensieve controles naleving corona lijken te werken’

De waarschuwing van de regio IJsselland dat er vaker en strenger gecontroleerd gaat worden op naleving van de regels om verspreiding van corona te voorkomen, lijkt goed te werken. “Het is een goed weekend, we zijn erg tevreden”, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio.

Tot nu toe is in de regio maar een keer een boete uitgedeeld. “De organisator van een illegale houseparty zaterdagnacht onder een viaduct onder de A1 bij Deventer ging op de bon. De 250 bezoekers verlieten de plek vrij rustig nadat agenten het feest hadden stilgelegd.”

Ook de meeste horeca-ondernemers tonen volgens haar begrip voor de strengere controles. “We komen niet met ons bonnenboekje langs om zoveel mogelijk boetes op te halen. Dat zien zij ook.” Twee horecaondernemers sloten hun zaak zelf nadat ze een waarschuwing hadden gekregen. “Ze konden op dat moment niet garanderen dat klanten voldoende afstand zouden bewaren en trokken hun conclusies.”

Zwolle, Deventer en negen andere gemeenten in de regio kondigden donderdag aan dat ze dit weekeinde extra streng controleren of bezoekers van restaurants en cafés zich aan de coronamaatregelen houden. Ook in het Amsterdamse Wallengebied en in Zeeland lopen dit weekeinde veel meer handhavers rond dan daarvoor.