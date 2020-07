Duitsland meldt 781 nieuwe corona-gevallen

In Duitsland zijn er in een dag tijd tijd 781 nieuwe corona-gevallen bijgekomen. Het dodental door Covid-19 steeg met zeven tot 9118. Dat heeft het Robert Koch-Institut (RKI) zaterdag bekendgemaakt. Volgens het Duitse equivalent van het RIVM zijn er nu in het land bijna 205.000 personen besmet geraakt met het virus. Van hen zijn er naar schatting inmiddels 190.000 genezen.

Het RKI stelde het reproductiegetal bij tot 1,24. Dat betekent dat 100 besmette personen nu gemiddeld 124 anderen aansteken. Een dag eerder was het reproductiegetal nog 1,08. Ook over een langere periode gemeten is de tendens stijgend.