Op aantal Duitse vliegvelden nu al gratis coronatest

Duitse vakantiegangers kunnen zich bij terugkeer in het land nu al op een aantal vliegvelden gratis laten testen op het coronavirus. De luchthavens van München, Düsseldorf, Keulen/Bonn en Dortmund hebben meteen gereageerd op het besluit daartoe dat minister van Volksgezondheid Jens Spahn vrijdag nam.

Berlijn is van plan volgende week deze faciliteit te bieden, onder andere Hamburg en Hannover weten nog niet wanneer ze kunnen beginnen. Wie positief test moet zoals gebruikelijk twee weken thuis in quarantaine. Op enkele plaatsen was het al mogelijk een test te ondergaan, maar wel op eigen kosten.

Spahn laat nog onderzoeken of controle op coronabesmetting verplicht kan worden gesteld voor mensen die terugkomen als ze in risicogebieden zoals Turkije, Egypte, Marokko en Israël zijn geweest. Nu is het vrijwillig. Personen die terugkomen uit een relatief veilig EU-land kunnen ook gebruikmaken van de regeling.