Ministerie schat wachttijd coronatests te rooskleurig in

De teststraten trokken wekenlang veel minder mensen dan ze aankonden, maar de laatste dagen “blijft de vraag stijgen”, laat het ministerie weten. De GGD’en zetten meer personeel in om iedereen tijdig te testen en verder te helpen, maar dat lukt nog niet overal. Waar de wachtrijen nog te lang zijn, “wordt hard gewerkt om de capaciteit op orde te krijgen. In sommige regio’s kan het iets meer tijd en inspanning kosten”, aldus het departement.

De afgelopen dagen bleken mensen in Noord-Brabant en Zeeland soms langer te moeten wachten dan de maximaal 48 uur die is voorgeschreven. In Zuid-Holland lieten testuitslagen zaterdag soms nog meer dan 72 uur op zich wachten. De GGD’en zeggen ernaar te streven een aanvrager “nog diezelfde dag of de dag erop” te testen. In drukke gebieden proberen ze bijvoorbeeld uit te wijken naar testlocaties in minder drukke buurregio’s.

Het ministerie liet eerder zaterdag weten dat “iedereen binnen 24 uur” terechtkon voor een test. De GGD’en zouden erin zijn geslaagd genoeg op te schalen om de vraag aan te kunnen.

Om te voorkomen dat de epidemie weer oplaait is het cruciaal om zo snel mogelijk te weten of iemand inderdaad is besmet. Dan kan die worden afgezonderd en kan die anderen niet langer aansteken.

Door de opgelopen wachttijd klinkt de roep om zorgpersoneel voorrang te geven bij het testen steeds luider. Onder meer vakbond NU’91 liet opnieuw van zich horen. In afwachting van de uitslag zit een zorgmedewerker gedwongen werkeloos thuis en loopt de zoektocht naar mensen aan wie hij of zij het virus mogelijk heeft doorgeven vertraging op, brengt de bond in herinnering.