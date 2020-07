Braziliaanse president Bolsonaro genezen van coronavirus

Een test heeft uitgewezen dat de Braziliaanse president Jair Bolsonaro geen coronavirus meer heeft. Bolsonaro maakte dit zaterdag via Twitter bekend. Het virus werd 7 juli bij hem vastgesteld. Zijn herstel is volgens hem te danken aan de ontstekingsremmer hydroxychloroquine. Het middel is ook goed tegen bepaalde bacteriën en parasieten. Het wordt onder meer gebruikt in de strijd tegen malaria. Aan een positieve werking bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus wordt over het algemeen getwijfeld.

Bolsonaro is ervan overtuigd dat het wel helpt. Hij houdt in zijn Twitterboodschap opgewekt een doosje van het middel voor de camera.