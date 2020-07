Deel Belgische kust voert strengere mondkapjesplicht in

Langs een groot deel van de Belgische kust is het vanaf maandagmorgen in vier gemeenten verplicht overal in openbare ruimtes een mondkapje te dragen, met uitzondering van het strand en natuurgebieden. De betrokken gemeenten gaan hiermee verder dan was afgesproken op het niveau van de provincie (West-Vlaanderen). De plicht geldt in alle gemeenten vanaf Oostende tot aan de Franse grens, met uitzondering van Middelkerke (tussen en Oostende en Nieuwpoort).

De burgemeester van De Panne, Bram Degrieck, zei dat de gemeenten de uitbreiding van de plicht zelf ter hand nemen omdat de federale overheden in zijn ogen te aarzelend optreden. In de havenstad Oostende is de verplichting zaterdag al ingegaan, maar hier weer niet voor fietsers.

Op de ‘coronakaart’ van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding is de kleur van heel België in licht-oranje veranderd, berichtten Belgische media zaterdag. Dat betekent dat er de afgelopen twee weken tussen de twintig en zestig besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld. Vrijwel het hele continent ten noorden van de Pyreneeën en ten zuiden van Scandinavië is lichtgeel gekleurd, met minder dan twintig gevallen per 100.000 inwoners. België en Luxemburg vormen een uitzondering. De nationale raad die over de bestrijding van het virus gaat, komt maandag vervroegd bijeen om over de toename van het aantal coronabesmettingen te praten en mogelijk nieuwe maatregelen te nemen.