Twan Huys wil College Tour terugbrengen op tv

Huys is na zijn mislukte Late Night-avontuur weer terug bij de publieke omroep. Dat biedt wellicht mogelijkheden, vertelde hij in een interview op NPO Radio 5. "Ik heb de ambitie om College Tour weer terug op televisie te brengen", meldde Huys. "Het programma is zo inspirerend geweest voor een hele generatie studenten - dat krijg ik vaak te horen van studenten die erbij waren. Dat een antwoord van een wereldleider mensen nét dat ene zetje of inzicht heeft gegeven dat ze nodig hadden."

De Limburgse NPO-coryfee is blij dat hij weer interviewprogramma's kan maken waarmee hij de diepte in kan gaan. "Ik vind het heerlijk om Buitenhof weer te mogen doen, met drie gasten in een studio. En ik vind het een eer dat KRO-NCRV mij heeft gevraagd om Sven Kockelmann in de vakantie te mogen vervangen bij 1-op-1."