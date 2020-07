Twee schietincidenten in Amsterdam, geen gewonden

Een woning aan de Dijkmanshuizenstraat in Amsterdam-Noord is zaterdagochtend vroeg meerdere keren beschoten. Volgens de politie zijn er hulzen aangetroffen op straat. Niemand raakte gewond. Volgens de lokale zender AT5 lag in het huis een gezin met drie kinderen te slapen, maar een politiewoordvoerster kan dat niet bevestigen.