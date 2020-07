Toerisme Oostenrijk blijft achter in de steden

In de Oostenrijkse Alpen en het merengebied Karinthië komt het toerisme goed op gang. Maar in steden als Wenen en Salzburg blijft het aantal buitenlandse vakantiegangers sterk achter.

Zo telden de hotels in de hoofdstad Wenen in juni, de eerste maand dat de horeca in Oostenrijk weer openging na de corona-uitbraak, 88 procent minder gasten dan in dezelfde maand vorig jaar. De omzetten daalden met 63 procent naar 133 miljoen euro, aldus het Weense toerismebureau.

In hotels in Salzburg lag de bezettingsgraad op nog niet de helft van juni vorig jaar.

In veel toeristische gebieden gelden strenge hygiënemaatregelen. In het skidorp Ischgl in Tirol, een paar maanden geleden nog een brandhaard, kunnen toeristen zich eenmaal per week gratis op corona laten testen. Ze krijgen dan binnen 24 uur de uitslag. Met deze testmogelijkheid wordt alvast proefgedraaid voor het wintersportseizoen.