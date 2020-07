Mondkapjes in België op drukke plaatsen verplicht

In heel België is vanaf zaterdag het dragen van mondkapjes in drukke, openbare ruimtes verplicht. Dat geldt voor markten, goedbezochte winkelstraten, openbare gebouwen en bij verplaatsingen in de horeca.

Wie in België in een café of restaurant naar zijn tafeltje loopt of naar het toilet wil, moet voortaan een mondmaskertje op. Het personeel moest dat al. Ook zal gevraagd worden naar de gegevens van een van de personen aan tafel, zodat in geval van een uitbraak klanten kunnen worden gewaarschuwd. De gegevens, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, worden na veertien dagen vernietigd en mogen nergens anders voor worden gebruikt.

De gemeenten mogen lokaal strengere regels instellen. Zo is nagenoeg de hele historische binnenstad van Brugge tot mondkapjesgebied uitgeroepen. De gouverneur van West-Vlaanderen besloot vrijdag een mondkapje te verplichten op alle strandboulevards langs de Belgische kust.

Antwerpen, de grootste nieuwe besmettingshaard van het land, heeft zijn de coronamaatregelen eveneens aangescherpt. Zo geldt er een samenscholingsverbod voor meer dan tien mensen buiten gezinsverband. Samen uit één glas drinken of aan een waterpijp lurken is taboe. Tussen 00.00 uur en 07.00 uur is de verkoop van alcohol om mee te nemen verboden, ook uit de snackbar.

Sinds 11 juli moeten personen ouder dan twaalf jaar al een mondkapje op in het openbaar vervoer, inclusief in de trein- en metrostations, en in alle winkels, musea en theaters.