Grote brand in loods in Steenbergen

In een loods op bedrijventerrein Reinierpolder in het Brabantse Steenbergen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is de brand onder controle en gaat het nablussen nog enige tijd duren. Er is veel rook vrijgekomen, maar die trekt niet over bewoond gebied, aldus de brandweer.