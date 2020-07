Sao Paulo stelt carnaval 2021 uit vanwege coronavirus

De grootste stad van Brazilië, Sao Paulo, heeft het carnavalsfeest in 2021 vanwege de coronapandemie voor onbepaalde tijd uitgesteld. “Zowel de sambascholen als de carnavalsblokken (straatfeesten) begrijpen dat het niet haalbaar is om carnaval in februari volgend jaar te houden”, zei burgemeester Bruno Covas tijdens een persconferentie.

Rio de Janeiro, de thuishaven van het grootste carnavalsfeest van Brazilië en een van de beroemdste ter wereld, overweegt een soortgelijk besluit.

Brazilië staat wereldwijd op plek 2 qua aantallen coronabesmettingen en -doden. Meer dan 2,3 miljoen Brazilianen hebben het longvirus onder de leden, 85.000 zijn gestorven aan de gevolgen. De staat Sao Paulo is het nationale epicentrum van de pandemie en vertegenwoordigt bijna een vierde van het dodental. Rio is ook zwaar getroffen.

Covas stelde geen nieuwe datum vast, maar stelde voor “eind mei of begin juli”. Hoewel het minder beroemd is dan dat van Rio, is carnaval in Sao Paulo de afgelopen jaren uitgegroeid tot een groots evenement met tienduizenden feestgangers in de stad met 12 miljoen inwoners.

Sao Paulo had zijn Gay Pride-parade in juni, een van ‘s werelds grootste, al geannuleerd. De Mars voor Jezus is uitgesteld tot november, die trekt jaarlijks miljoenen mensen. De staat Sao Paulo kondigde vrijdag aan dat het de maatregel om vooral thuis te blijven verlengt met nog eens twee weken, tot 10 augustus.