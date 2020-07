McDonald’s maakt mondkapjes verplicht in alle restaurants VS

Fastfoodketen McDonald’s gaat bezoekers van al zijn restaurants in de Verenigde Staten verplichten een mondkapje te dragen vanwege het sterk stijgende aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. De maatregel gaat per 1 augustus in. Ook het personeel moet een mondkapje dragen.

In de meeste Amerikaanse vestigingen van de fastfoodketen wordt al aan klanten gevraagd een mondkapje te dragen, maar nu geldt dat dus voor alle zaken van McDonald’s in de VS. Het bedrijf heeft meer dan 14.000 locaties door de hele VS. Daarnaast stelt McDonald’s de heropening van eethoeken in zijn restaurants met nog eens dertig dagen uit en worden extra beschermende maatregelen getroffen.

Eerder kondigden grote Amerikaanse winkelbedrijven als Walmart, Costco en Target en koffieketen Starbucks ook al aan mondkapjes verplicht te maken voor klanten in de VS.