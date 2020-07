VS laten 2000 vliegtuigen van Boeing inspecteren

De Amerikaanse autoriteiten hebben luchtvaartmaatschappijen opdracht gegeven zo’n 2000 vliegtuigen van Boeing te inspecteren die vanwege de coronacrisis aan de grond worden gehouden. Het gaat om toestellen die al zeven dagen of langer niet hebben gevlogen.

Luchtvaartautoriteit FAA wil dat wordt gecontroleerd of sprake is van corrosie bij bepaalde onderdelen van de Boeing 737 NG en Classic. Die zou ertoe kunnen leiden dat motoren uitvallen. De afgelopen tijd zouden herhaaldelijk meldingen zijn binnengekomen over dergelijke problemen.

Corrosie zou vaker kunnen optreden als vliegtuigen langere tijd niet worden gebruikt. Dat komt nu veel vaker voor dan gebruikelijk omdat de vraag naar vliegreizen door de pandemie flink is afgenomen. Vliegtuigbouwer Boeing laat weten luchtvaartmaatschappijen te zullen ondersteunen die met problemen te maken krijgen.