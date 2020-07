Ondanks oproep Trump gaat school zoontje Barron niet totaal open

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat alle scholen in zijn land in september weer opengaan, maar hij zal zelf zijn zoontje Barron waarschijnlijk nog thuis les moeten geven. De middelbare privéschool van Barron heeft namelijk aangekondigd niet helemaal open te zullen gaan en er rekening mee te houden dat voorlopig alleen online lessen worden gegeven vanwege het coronavirus.

De St. Andrews Episcopal School in Washington heeft de ouders volgens Amerikaanse media laten weten dat er nog wordt overlegd over een gedeeltelijke opening en dat de onderwijsinstelling daar ook op hoopt. Als dat gebeurt zullen de leerlingen via een rotatiesysteem op school les krijgen of online.

Trump heeft er herhaaldelijk op aangedrongen dat scholen in de herfst weer volledig de deuren openen. Hij dreigde zelfs met het inhouden van federaal geld voor districten die dat niet doen. Steeds meer staten en privéscholen leggen dat naast zich neer.

De 14-jarige Barron zit al drie jaar op de school in Washington