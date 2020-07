“Vierdaagse-loper” wil toch over Via Gladiola

Wandelaars die deze week hun eigen Vierdaagse hebben gelopen, willen merendeels toch binnenkomen over de Via Gladiola, de Nijmeegse Sint Annastraat. Op de 6 kilometer lange weg tussen Malden en Nijmegen lopen vrijdag vele honderden wandelaars hun eigen intocht. Ook lopers die de afgelopen drie dagen elders in Nederland een alternatieve Vierdaagse hebben gelopen, willen vrijdag de traditionele finishplek op de Wedren in Nijmegen zien, is de indruk van stichting De 4Daagse en de Koninklijke Nederlandse Wandel Bond (KWBN), die een app ontwikkelde voor een Vierdaagse in de eigen omgeving.