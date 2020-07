Extra maatregelen tegen coronavirus ‘momenteel niet aan de orde’

De overheid neemt momenteel nog geen extra maatregelen om een opleving van het coronavirus te voorkomen. De belangrijkste regels, zoals 1,5 meter afstand houden en laten testen, blijven van kracht. Dat heeft Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, gezegd na een overleg met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Het kabinet vraagt het Outbreak Management Team wel om advies over het nut van mondkapjes. “Van mondkapjes is nog niet aangetoond dat het substantieel helpt”, zei Bruls. Grapperhaus benadrukte dat een mondkapje niet in de plaats van andere richtlijnen kan komen.