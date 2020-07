Brussel voert strijd tegen kindermisbruik op

EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken): “Kindermisbruik en online seksueel misbruik zijn weerzinwekkende misdrijven. De coronapandemie heeft het probleem nog verergerd.”

Naar schatting een op de vijf kinderen in Europa heeft volgens de commissie te maken met een vorm van seksueel geweld. Door de coronapandemie en de thuisisolatie is er een forse toename van activiteiten op sociale media, via onlinenetwerken en op het darkweb, meldde Europol vorig maand in een rapport. Er is ook sprake van meer meldingen bij hulplijnen.

Veiligheidsunie

De initiatieven zijn onderdeel van de Veiligheidsunie. De commissie komt ook met voorstellen om de handel in illegale drugs en wapens aan te pakken, merendeels door het aanscherpen van wetgeving en het verbeteren van internationale samenwerking.

“Anders dan de vele mensen die gebukt gaan onder de economische gevolgen van de coronapandemie, floreert de georganiseerde misdaad”, aldus vicevoorzitter Margaritis Schinas. “Zij die profiteren van de ellende en schade die ze veroorzaken door de verkoop van drugs en wapens, of afschuwelijk materiaal van seksueel misbruik van kinderen moeten worden gestopt en berecht.”