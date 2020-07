Premier Johnson roept Britten op om griepprik te halen

De Britse premier en hersteld coronapatiënt Boris Johnson heeft iedereen opgeroepen zich in de aanloop naar de winter te laten inenten tegen griep. Hij zei dat in de winter een nieuwe golf van het coronavirus mogelijk is en dat dan de gezondheidszorg niet overbelast mag raken. Het voorkomen van gewone griep zou daarbij helpen. Volgens Johnson houdt naar verwachting halverwege volgend jaar het uit China afkomstige coronavirus op een groot probleem te zijn.

Johnson hoopt dat alle kinderen tot zeven jaar en alle 65-plussers in ieder geval een griepprik kunnen krijgen, maar hij wil eigenlijk iedereen boven de vijftig laten inenten.