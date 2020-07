Jurgen van den Berg gaat stoppen bij NPO Radio 1

Jurgen van den Berg houdt het binnenkort na jaren voor gezien bij NPO Radio 1. De presentator van het NOS Radio 1 Journaal heeft besloten "over een tijdje" te stoppen, maakte hij vrijdag bekend. "Ik werk sinds 1998 in Hilversum, daarvoor nog heel wat jaren bij de regionale radio, en ik wil nu uit die eerstelijns stroom van het nieuws", zegt Van den Berg in Miss Podcast.